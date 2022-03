Business news: Spagna, nel 2021 per Ibercaja utile di 151 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 la banca Ibercaja ha ottenuto un utile netto di 151 milioni di euro, il 540 per cento in più rispetto all'anno precedente, di cui distribuirà 98 milioni di euro ai suoi azionisti. Ibercaja si sta preparando per quotarsi in Borsa ad aprile o giugno di quest'anno dopo aver fermato la sua offerta pubblica d'acquisto (Opa) a causa dell'instabilità del mercato. Ibercaja ha continuato a intensificare la sua attività commerciale, aumentando i fondi dei clienti del 7,3 per cento a 70 miliardi di euro. "L'attività commerciale è stata molto dinamica, ottenendo notevoli progressi in segmenti chiave come la gestione patrimoniale, la distribuzione assicurativa e la finanza aziendale", ha evidenziato l'istituto di credito in un comunicato. (Spm)