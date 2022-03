Ucraina: in piazza del Campidoglio i sindaci chiedono pace, i cittadini "fermate Putin" - foto 6

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Un sentito ringraziamento a tutta la redazione di Agenzia Nova per l'impegno quotidiano e per il grande lavoro svolto e per l'eccellente servizio offerto" Andrea Casu

Segretario del Partito Democratico di Roma

21 luglio 2021

- Fiaccolata per la pace in solidarietà del popolo ucraino in piazza del Campidoglio a Roma. All'iniziativa ha partecipato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri che, insieme a decine di sindaci provenienti da tutta Italia, con la fascia tricolore indosso, è tornato a chiedere la fine del conflitto armato in Ucraina. Tra i presenti anche il segretario del Pd Enrico Letta, il segretario romano del Pd Andrea Casu e il ministro del lavoro Andrea Orlando (Rer)