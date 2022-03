Energia: Aie, Paesi membri disposti a rilascio emergenza 61,7 milioni di barili di petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell'annuncio di un rilascio di emergenza delle scorte di petrolio da parte dei paesi membri dell'Agenzia internazionale per l’energia (Aie) lo scorso primo marzo, il consiglio di amministrazione dell’Aie ha confermato che l'importo totale impegnato fino ad oggi è pari a 61,7 milioni di barili, rendendolo il più grande sblocco di riserve petrolifere nella storia dell’Agenzia. Lo riferisce un comunicato stampa dell’Aie. I Paesi membri dell'Aie hanno concordato all'unanimità il primo marzo un piano di risposta alle emergenze per alleviare la crescente tensione nei mercati petroliferi derivante dall'invasione russa dell'Ucraina. I Paesi membri dell'Aie hanno deciso di mettere a disposizione del mercato 60 milioni di barili delle loro scorte petrolifere di emergenza. Negli ultimi giorni dalla decisione, ogni Paese membro ha valutato quanto potrebbe contribuire al piano di risposta annunciato, date le sue circostanze interne. Gli impegni presentati hanno superato i 60 milioni di barili, dimostrando grande solidarietà. "La decisione presa di rilasciare le scorte di emergenza, solo per la quarta volta nella storia dell'Aie, ha inviato un forte messaggio che i membri dell'Aie sono uniti a sostegno dell'Ucraina e faranno tutto il possibile per fornire stabilità al mercato in questi giorni difficili”, ha affermato il direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale dell’energia Fatih Birol. “Gli eventi in Ucraina rimangono profondamente angoscianti e gli impatti sui mercati energetici stanno diventando più pronunciati. Continuiamo a monitorare da vicino la situazione. Se necessario, siamo pronti a consigliare passaggi aggiuntivi per costruire su questa versione iniziale", ha dichiarato. (segue) (Res)