Argentina: governo allenta restrizioni al mercato finanziario dopo accordo con Fmi (3)

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha affermato da parte sua che l'accordo con l'Argentina per il rifinanziamento del credito di 45 miliardi di dollari concesso nel 2018 è basato su "politiche credibili per migliorare le finanze pubbliche" del paese sudamericano. E' quanto si legge nella nota ufficiale emessa giovedì dove si conferma il raggiungimento di un'intesa su un programma di restituzione a 10 anni a partire dal 2026 con una moratoria iniziale di quattro anni. L'accordo, precisa la nota, dovrà essere ratificato da parte dal direttorio dell'istituto guidato da Kristalina Georgieva una volta approvato dal parlamento argentino. L'intesa viene definita dallo staff del Fondo come "pragmatica" e "realista" ed è centrata su quattro obiettivi principali: lotta all'inflazione; deficit zero; bilancia dei pagamenti attiva; consolidamento della crescita. (segue) (Abu)