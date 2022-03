Ucraina: governo russo raccomanda stop export fertilizzanti, Brasile a rischio sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Industria e del Commercio della Russia ha raccomandato la sospensione dell'esportazione di fertilizzanti fino alla ripresa dei normali servizi di trasporto in entrata e in uscita dal paese. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa "Tass". Secondo il ministero russo "sta emergendo una situazione in cui, a causa del sabotaggio delle consegne da parte di un certo numero di società di logistica estere, gli agricoltori in Europa e in altri paesi non possono ricevere i volumi di fertilizzanti contrattati", riporta Tass. I fertilizzanti come il potassio e l'azoto vengono in gran parte spostati attraverso treni e navi. Questi movimenti sono stati colpiti dall'invasione russa dell'Ucraina poiché i caricatori stranieri si sono allontanati dalla regione. (segue) (Res)