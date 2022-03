Ucraina: governo russo raccomanda stop export fertilizzanti, Brasile a rischio sicurezza alimentare (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pochi giorni fa il presidente Bolsonaro, aveva sollecitato l'approvazione della legge che permette di estrarre minerali nelle aree amazzoniche protette e rendersi indipendenti dalle forniture russe di potassio, risorsa strategica per l'agricoltura e per la "sicurezza alimentare" nazionale. "Con la guerra tra Russia e Ucraina, oggi corriamo il rischio di una mancanza di potassio o un aumento del suo prezzo", scriveva Bolsonaro ricordando l'importanza del potassio per i fertilizzanti. "La nostra sicurezza alimentare e il comparto agroalimentare esigono dall'esecutivo e dal parlamento misure che ci permettano di non dipendere da una risorsa di cui disponiamo in abbondanza", aggiungeva il presidente in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (segue) (Res)