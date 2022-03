© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Putin sta commettendo una serie di errori, si sta isolando e la stessa Cina non lo sostiene. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite a “Stasera Italia”, su Retequattro. “Non so chi possa fermarlo, forse alcuni oligarchi”, ha aggiunto. “Deve trovare un modo per fermarsi e non perdere la faccia”, ha concluso. (Rin)