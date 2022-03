© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- In occasione del centenario della nascita, la stazione Metro C di Pigneto ospiterà una mostra fotografica dei fuori set dei film realizzati da Pier Paolo Pasolini. L'iniziativa è stata organizzata da Eticaarte insieme ad Atac e all'Archivio Storico di cinema Enrico Appetito. Le foto scattate dal fotografo di scena Mario Tursi saranno esposte negli spazi di transito dei passeggeri, portando l'opera di Pasolini tra la gente e nei luoghi della quotidianità. La mostra fotografica verrà inaugurata nella stazione Pigneto alle ore 12.00. L'iniziativa alla stazione della metro fa parte di una mostra diffusa dedicata all'artista che sarà inaugurata da Marco Lodoli e Davide Rondoni e si inserisce in una serie di iniziative che saranno realizzate per celebrare Pasolini, molto legato alla capitale e alle sue periferie, divenute spesso teatro delle sue opere. Sempre in occasione del centenario della nascita, Atac ha deciso di dedicare un'altra iniziativa a Pasolini ospitando un grande murale dell'artista Leonardo Crudi sulla parete esterna della stazione di Santa Maria del Soccorso della linea Metro B. L'opera, che segue i lavori di riqualificazione della stazione recentemente portati a termine da Atac e Roma Capitale ed è realizzata insieme alla Vice Direzione Area Servizi al Territorio e Decoro del Comune di Roma e al Municipio IV, verrà inaugurata domani alle 10:30. (segue) (Rer)