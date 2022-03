Ucraina: Di Maio, lavoriamo con Ue, Nato e G7 per soluzione diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha evidenziato che l’Italia lavora con gli organismi multilaterali di cui fa parte per risolvere la crisi in Ucraina con gli strumenti della diplomazia. "Nato, Ue e G7 lavorano per una soluzione diplomatica e pacifica alla crisi”, ha detto il titolare della Farnesina a Tg2 Post.(Res)