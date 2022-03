Ucraina: Zelensky, rifiuto Nato a no-fly zone “invito a continuare bombardamenti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha criticato aspramente le dichiarazioni dei leader della Nato contrarie all’introduzione di una no-fly zone. Nell'ormai consueto videomessaggio serale, il capo dello Stato ha definito la decisione come “il via libera per continuare a bombardare città e villaggi ucraini”. Zelensky si è detto rammaricato per la decisione. “Oggi la dirigenza dell’alleanza atlantica ha dato il via libera per continuare a bombardare città e villaggi ucraini, rifiutandosi di istituire una no-fly zone”, ha precisato il presidente.(Rum)