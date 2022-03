Ucraina: Zingaretti, Regione Lazio trova casa a nonna in fuga da guerra con nipotini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio ha trovato una casa alla signora Zoriana, una nonna ucraina arrivata a Roma in fuga dalla guerra con i suoi due nipoti ma senza un posto dove andare. Mercoledì scorso la trasmissione "Chi l’ha visto?" aveva segnalato il caso, con la donna che chiedeva aiuto per sé e i due bambini. Numerose le offerte di ospitalità giunte alla trasmissione, ma alla fine è intervenuta la Protezione civile della Regione Lazio, che oggi ha trovato una sistemazione alla famiglia. "Dopo essere fuggita dalla guerra in Ucraina, abbiamo aiutato Nonna Zoriana a trovare un alloggio per lei e per le sue nipotine. Grazie a 'Chi l'ha visto?' per la segnalazione: siamo intervenuti per trovare una soluzione. Tutto il Lazio è mobilitato per garantire accoglienza ai rifugiati, in stretto coordinamento con il Governo e la Protezione Civile". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.(Rer)