Fisco: Guerra, messa a rischio sopravvivenza governo

- Ieri “è stata sicuramente messa a rischio la sopravvivenza del governo, votando per un emendamento soppressivo di una norma che il governo giudicava fondamentale per la propria azione”. Lo ha detto la sottosegretaria al ministero dell’Economia e delle finanze, Maria Cecilia Guerra, intervenendo a “Zapping” su Rai Radio 1, a seguito del voto di ieri sulla riforma del catasto. Guerra ha poi ribadito che da parte del governo non c'è la volontà politica di alzare le tasse sulla casa. (Rin)