Ucraina: in piazza del Campidoglio i sindaci chiedono pace, i cittadini "fermate Putin"

22 luglio 2021

- Le bandiere dell'Ucraina e della pace, proiettate su Palazzo Senatorio. Le fiaccole, blu e gialle, accese e una rappresentanza della comunità ucraina che ha intonato l'inno nazionale. In piazza del Campidoglio, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme a decine di sindaci provenienti da tutta Italia, con la fascia tricolore indosso, è tornato a chiedere la fine del conflitto armato in Ucraina. "Siamo qui per una ferma condanna dell'aggressione. Ci siamo e continueremo a esserci, non solo manifestando solidarietà al popolo ucraino nella richiesta di uno per stop alle armi ma anche in modo concreto con l'accoglienza dei rifugiati. Roma c'è, è una città di pace e di solidarietà", ha detto il sindaco. (segue) (Rer)