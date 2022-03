Ucraina: in piazza del Campidoglio i sindaci chiedono pace, i cittadini "fermate Putin" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i presenti anche il segretario del Pd Enrico Letta, il segretario romano del Pd Andrea Casu e il ministro del lavoro Andrea Orlando, il quale ha detto: "Dobbiamo fare tutto il possibile per far cessare l'aggressione, ma anche per cercare gli spazi che consentano la ripresa del dialogo. Credo che sia auspicabile che più persone si mobilitino, seppure abbiano valutazioni diverse su quello che sta succedendo: l'importante è che ci sia una chiara e ampia richiesta di pace". In piazza anche molti rappresentanti delle municipalità capitoline e dei Comuni di Città metropolitana. "Fermate Putin", è l'appello che la comunità ucraina ha scritto con un pennarello nero su una piccola bandiera della pace. Inizialmente era prevista una passeggiata fino al Colosseo ma a causa della pioggia la manifestazione si è tenuta in modo statico. (Rer)