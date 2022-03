Ucraina: ministero Difesa Usa, resistenza locale ha rallentato convoglio russo diretto a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La resistenza messa in atto dagli ucraini ha permesso di rallentare, se non bloccare, il lungo convoglio militare russo diretto verso Kiev. Lo ha detto il portavoce del dipartimento della Difesa Usa, John Kirby, nel corso di un punto stampa al Pentagono. "Abbiamo rapporti secondo cui è stato fatto saltare un ponte che si riteniamo si trovasse sul percorso", ha detto Kirby secondo cui gli ucraini avrebbero "in altre zone, colpito la lunga fila di mezzi blindati". La Difesa Usa ritiene che le "azioni degli ucraini possano aver bloccato il convoglio, sicuramente lo hanno rallentato e fermato in alcuni punti". Secondo gli ultimi aggiornamenti di cronaca, le forze russe sarebbero a circa 30 chilometri dalla capitale Kiev. (Nys)