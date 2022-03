© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNE ROMA- L'assessore al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti Andrea Catarci interviene al XVII Congresso dell'Anpi Provinciale di Roma. Teatro Palladium, piazza Bartolomeo Romano, 8. (ore 10:15)VARIE- Manifestazione nazionale a Roma contro la guerra in Ucraina convocata dalla Rete Italiana “pace e disarmo” e dalle organizzazioni sindacali, con l'adesione di numerose associazioni della società civile italiana per la pace. Il corteo partirà da piazza della Repubblica e si concluderà a piazza San Giovanni, con interventi e testimonianze da varie zone di conflitto. (ore 13) (segue) (Rer)