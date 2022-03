Ucraina: Di Maio, no imposizione no-fly zone, “non possiamo rischiare escalation”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha escluso l’imposizione di una no-fly zone in Ucraina, precisando che non si può rischiare di innescare un’escalation che vada oltre il solo conflitto nell’area. Di Maio si è espresso in questi termini parlando a “Tg2 Post”, su Rai2.(Res)