Ucraina: Macron "preoccupato" per sicurezza nucleare, proporrà "misure concrete"

- Il presidente francese Emmanuel Macron si dice "estremamente preoccupato dai rischi" sulla sicurezza nucleare collegate alla "invasione russa" dell'Ucraina e nelle prossime ore proporrà "misure concrete" per proteggere le centrali nucleari. È quanto si legge in una nota diffusa dall'Eliseo. "La Russia e l'Ucraina devono trovare un accordo" sulla base di queste proposte per "assicurare insieme di poter preservare la sicurezza di questi siti", ha spiegato la presidenza francese.(Frp)