Energia: Di Maio, dopo Algeria a lavoro per diminuire dipendenza da Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento essenziale nel panorama giornalistico italiano per conoscere – ma soprattutto per capire – politica estera e dinamiche internazionali" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha affermato che l’Italia lavora per trovare fonti di approvvigionamento energetico alternative, in modo da diminuire la dipendenza energetica dalla Russia. "L'aumento del costo dell'energia preoccupa: abbiamo stabilito con l'Algeria un’intesa per rafforzare la nostra partnership e nelle prossime ore farò nuovi viaggi al fine di diversificare l'approvvigionamento energetico dell'Italia e diminuire la dipendenza dalla Russia", ha detto il titolare della Farnesina a “Tg2 Post” su Rai2.(Res)