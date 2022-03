Energia: Aie, Paesi membri disposti a rilascio emergenza 61,7 milioni di barili di petrolio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi membri dell'Aie detengono 1,5 miliardi di barili in riserve pubbliche e circa 575 milioni di barili in obbligazioni con l'industria. Pertanto, questa risposta iniziale di 61,7 milioni di barili rappresenta solo il 3 per cento delle riserve totali di emergenza. Come sottolinea il comunicato stampa, le scorte petrolifere di emergenza nei Paesi membri dell'Aie sono sotto forma di azioni pubbliche (di proprietà del governo o di agenzie specializzate) o di scorte detenute dall'industria per obbligo del governo. Nel caso di titoli pubblici, questi possono essere svincolati tramite gare o prestiti al mercato, che verranno lanciati e rilasciati nelle prossime settimane a seconda del sistema di detenzione specifico di ciascun Paese. Nel caso di scorte di industria obbligate, gli obblighi saranno ridotti, tramite decreti legislativi o mandati amministrativi, di rendere i volumi disponibili al consumo. Fanno parte dell’Aie: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cina, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Corea del Sud, Malesia, Lituania, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tailandia, Turchia, Stati Uniti e Ungheria. Nello specifico, l’Italia ha disposto il rilascio di 2,051 milioni di barili, seconda a livello europeo dopo la Germania (3,2 milioni di barili). Gli Stati Uniti sono il Paese membro che ha messo in campo le risorse più cospicue con 30 milioni di barili. (Res)