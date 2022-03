Ucraina: ministro Difesa kosovaro, la posizione della Serbia non passi inosservata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La comunità occidentale dovrebbe prendere più seriamente le minacce contro il Kosovo provenienti dalla Serbia", ha affermato la ministra degli Esteri kosovara, Donika Gervalla, dopo aver ricevuto a Pristina l'omologo ungherese Peter Szijjarto. Secondo quanto dichiarato da Gervalla in conferenza stampa, il Kosovo vuole unirsi all'Ue ed alla Nato e si è unita alle sanzioni contro la Russia per l'aggressione all'Ucraina "senza esitazione". "La Serbia è il vicino settentrionale del Kosovo e abbiamo chiesto un cambiamento nell'approccio aggressivo della Serbia verso il Kosovo. Speriamo che i nostri alleati prenderanno le minacce in arrivo dalla Serbia più seriamente", ha dichiarato la ministra tracciando un parallelo tra quello che sta facendo il presidente russo Vladimir Putin in Ucraina e quello che il capo dello Stato serbo Aleksandar Vucic vuole per la regione dei Balcani. "Le minacce di guerra di Vucic devono ricevere una risposta rapida. Il Kosovo ha amici forti ed è al sicuro", ha concluso Gervalla. (segue) (Alt)