Speciale difesa: Ucraina, ministro Difesa kosovaro, la posizione della Serbia non passi inosservata

22 luglio 2021

- Mentre il mondo intero sta guardando l'invasione russa dell'Ucraina, è importante guardare attentamente la decisione della Serbia di non unirsi alle sanzioni contro Mosca e di non condannate tali attacchi. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa kosovaro, Armend Mehaj, scrivendo su Twitter. "La Serbia è un noto alleato e amico della Russia e si sono dimostrati tali nuovamente", ha osservato Mehaj secondo cui "questa dichiarazione da parte della Serbia deve essere condannata dalle democrazie del mondo". "Questa posizione - ha affermato il ministro kosovaro - non dovrebbe passare senza essere notata. La Serbia, con il grande sostegno della Russia, ha il suo stesso approccio verso i suoi Paesi vicini. La Russia, attraverso la Serbia, è impegnata nella regione per minacciare la democrazia". (Alt)