Kosovo: consigliere presidente Parlamento, Serbia nell'Ue sarebbe "cavallo di Troia" russo

- Il presidente del Parlamento serbo, Ivica Dacic, ha detto la "scomoda verità" che Russia e Serbia sono una sola entità. Lo ha dichiarato il consigliere del presidente del Parlamento kosovaro, Blerim Vela, commentando su Twitter la dichiarazione di Dacic secondo cui chiunque vuole che Belgrado introduca sanzioni contro Mosca alla luce della guerra in Ucraina non va contro la Russia ma contro la Serbia. "Questa dichiarazione dovrebbe essere sufficiente per le istituzioni dell'Ue e per gli Stati membri per riconsiderare l'adesione della Serbia all'Unione europea. Un 'cavallo di Troia' russo non può essere ammesso nell'Ue", ha affermato Vela. Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, le autorità kosovare stanno denunciando con frequenza la posizione della Serbia in particolare la sua mancata adesione alle sanzioni disposte dall'Ue contro Mosca. (segue) (Alt)