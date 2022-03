Serbia: ingresso del Kosovo nella Nato sarebbe solo minaccia per la Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eventuale ingresso del Kosovo nella Nato sarebbe "solo una minaccia" per la Serbia. Lo ha detto il ministro serbo dell'Interno, Aleksandar Vulin, in una nota diramata oggi dal suo dicastero. "Il Kosovo non è uno Stato, non ha un esercito, è un problema politico per almeno quattro membri della Nato e non avrà una capacità militare significativa per molto tempo. Allora, perché è importante diventare un membro del patto Nato senza procedura e senza adempimento di alcuna condizione?", ha dichiarato Vulin aggiungendo che "l'adesione del cosiddetto Kosovo all'alleanza della Nato è una minaccia per la Serbia attraverso lo scontro armato e nient'altro". Mettere il Kosovo sotto gli auspici dell'alleanza militare, ha ancora osservato il ministro, significherebbe annullare la Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite, abrogare l'Accordo di Kumanovo e tutte le garanzie fornite dall'Onu, ma anche obbligare tutti gli Stati membri della Nato a tutelare l'integrità territoriale del nuovo membro ai sensi dell'art. 5 della Carta dell'Alleanza. Secondo Vulin, le autorità kosovare potrebbero essere tentate di intraprendere "una serie di attacchi ai serbi, soprattutto nel nord della provincia, e provocare conflitti fino a quando lo Stato della Serbia non sarà costretto a difendere il suo popolo". L'ingresso del Kosovo nella Nato, secondo Vulin, non sarebbe dunque solo una violazione delle procedure di adesione all'Alleanza e una violazione della Risoluzione Onu 1244, ma anche un'aperta minaccia alla Serbia. Vulin ha così commentato le dichiarazioni dei giorni scorsi del premier kosovaro Albin Kurti che chiedeva per il Kosovo l'ingresso nella Nato. (Seb)