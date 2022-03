Burkina Faso: Del Re a "Nova", Ue non abbandonerà mai il popolo burkinabé

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Non v'è dubbio che Nova sia un punto di riferimento indiscusso per l'approfondimento della politica nazionale e internazionale" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europea per il Sahel

20 luglio 2021

- L'Unione europea non abbandonerà mai il popolo del Burkina Faso e, se le condizioni lo permetteranno, noi continueremo a mettere in atto tutti gli strumenti di aiuto a nostra disposizione. Lo ha dichiarato la rappresentante speciale dell'Ue per il Sahel, Emanuela Del Re, in un'intervista concessa ad "Agenzia Nova" al termine della sua missione in Burkina Faso. "È stata una visita molto intensa e opportuna in un momento particolare per il Burkina Faso, dove è stata di recente approvata la Carta transizione che definisce la durata e le caratteristiche dell'impegno del Paese per un ritorno all'ordine costituzionale. Ho incontrato rappresentanti della società civile, del mondo politico e ho fatto visita al campo per sfollati di Kaya e ai progetti di sviluppo, oltre ad incontrare il presidente (Paul-Henri Sandaogo) Damiba", ha affermato Del Re, sottolineando come sia la prima rappresentante di un partner internazionale ad essere ricevuta dopo la sua investitura a presidente della Transizione, avvenuta ieri. "È stato un lungo incontro che ha permesso di esplorare molti aspetti della transizione e di capire la visione del presidente su futuro del Paese e di analizzare le sfide attuali in modo approfondito. Il presidente ha mostrato grande apprezzamento per l'azione dell'Ue e il desiderio che l'Ue continui ad appoggiare il Paese durante la transizione", ha proseguito la rappresentante Ue, ribadendo l'impegno nella lotta contro il terrorismo in Burkina Faso, dove le sfide sono mutate e si sono intensificate (nel Paese ci sono attualmente circa 1,7 milioni di sfollati). (segue) (Res)