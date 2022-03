Burkina Faso: Del Re a "Nova", Ue non abbandonerà mai il popolo burkinabé (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue, ha proseguito l'ex viceministra degli Esteri, "vuole essere al fianco del Burkina Faso, e c'è una discussione in atto molto seria su come intervenire sul piano della sicurezza", ha aggiunto Del Re, che sulla recente approvazione della Carta, e sulle polemiche sorte a causa di una fase di transizione della durata di 30 mesi, ha notato: "Le assise nazionali (che hanno redatto la Carta) sono state ampie come partecipazione ma non completamente inclusive. Nonostante le critiche mosse, tuttavia, c’è anche uno spirito costruttivo che va apprezzato". La rappresentante Ue ha quindi rivolto un appello alle autorità di transizione di Ouagadougou affinché rilascino al più presto il presidente deposto Roch Marc Christian Kaboré: "Ho fatto presente che detenere una persona senza alcuna accusa è inaccettabile", ha affermato Del Re. Un accenno, infine, al nuovo primo ministro ad interim Albert Ouedraogo: "Non ho avuto modo di incontrarlo perché non si è ancora insediato ufficialmente, ma è chiaro che si tratta di un passo in avanti e di un segnale che si sta cominciando a costituire un percorso: "L'Ue aspetta risultati, questo è il nostro intento", ha concluso la rappresentante Ue. (Res)