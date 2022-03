Ucraina: Borrell, guerra di Putin e obiettivo sanzioni è indebolire economia russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella in Ucraina è la guerra del presidente russo Vladimir Putin e l'obiettivo delle sanzioni non è un cambio di regime a Mosca, ma l'indebolimento dell'economia russa. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e sicurezza, Josep Borrell, dopo il Consiglio straordinario Affari esteri dell'Ue. "Abbiamo discusso con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, che ha sottolineato il momento storico nella cooperazione tra Ue e Usa", ha detto. "Questo non è un remake della guerra fredda, non è un est contro ovest: noi difendiamo tutti i Paesi, a nord, sud, a est e ovest, difendiamo l'ordine internazionale, la non violazione dei confini, la sovranità territoriale", ha spiegato Borrell. "Non siamo contro il popolo russo. Questa è la guerra di Putin e solo lui può porvi fine", ha aggiunto. Borrell ha ricordato che lo scopo delle sanzioni non è quello di "un cambio di regime in Russia", ma quello di "indebolire l'economia russa, far sentire le conseguenze" dell'invasione "e rafforzare la posizione degli ucraini nei tavoli negoziali. Ma nessun cambio di regime. Dico che è la guerra di Putin perché non è quella del popolo. Ma non entrerò in questo tema", ha specificato. (Beb)