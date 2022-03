Rifiuti: Roma, il 7 aprile Consiglio straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà convocata il prossimo 7 aprile una seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina sui rifiuti, così come deciso all'interno della Conferenza dei presidenti dei gruppi. Lo rende noto la presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli. "Non è, quindi, assolutamente corretto parlare di un rinvio del Consiglio del 10 marzo, perché questa data era stata solo una tra quelle proposte per una possibile convocazione - spiega Celli -. Nell'ultima Capigruppo è stato affrontato l'argomento ed è stato deciso pertanto di convocare il Consiglio straordinario il 7 aprile avendo concordato la presenza in Aula del sindaco, dell'assessora Alfonsi e dei vertici di Ama per poter trattare in maniera esaustiva e con la partecipazione di tutti un tema così delicato e importante per la vita della città", conclude(Com)