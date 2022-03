Iran: Borrell, spero fortemente in accordo su Jcpoa nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e sicurezza, Josep Borrell, spera fortemente che nel fine settimana si possa raggiungere il risultato sperato per quanto riguarda l'accordo sul nucleare iraniano, il Jcpoa. Lo ha detto in conferenza stampa rispondendo a una domanda dopo il Consiglio straordinario Affari esteri dell'Ue. "Quasi metà del mio tempo è dedicato al Jcpoa, per cercare di farlo rivivere", ha detto. "Le cose stanno andando avanti. Spero che nel weekend potremo raggiungere" l'obiettivo. "Non ho detto che avremo il risultato nel weekend. Ho detto che io lo spero, noi lo speriamo. Lo spero fortemente", ha detto. (Beb)