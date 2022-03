Ucraina: Lopez Obrador, Messico non invierà armi da "nessuna parte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha escluso la possibilità di inviare qualsiasi tipo di arma in Ucraina, rivendicando la natura "pacifista" del Paese. "Noi non mandiamo armi da nessuna parte, siamo pacifisti", ha detto il presidente rispondendo alle sollecitazioni avanzate da diversi gruppi parlamentari. "Siamo del partito della fratellanza universale, una forza che va oltre le frontiere", ha detto il presidente ribadendo comunque l'impegno a sostenere sforzi per il lato umanitario della crisi. "Se è necessario siamo pronti a proteggere i messicani in Russia. Protezione, aiuti umanitari, a tutti", ha insistito Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Già in settimana Lopez Obrador aveva assicurato che "tutti coloro che chiedono rifugio nel nostro paese saranno ricevuti, protetti e saranno benvenuti. Non possiamo chiudere il territorio a nessuno", ha aggiunto "Amlo". (segue) (Mec)