Ucraina: Lopez Obrador, Messico non invierà armi da "nessuna parte" (2)

- Il presidente ha in questi giorni ribadito che il suo paese, membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, non intende applicare sanzioni economiche a nessuna compagnia, per "potersi trovare nella condizione di parlare con le parti in conflitto". Al tempo stesso il presidente ha anche stigmatizzato l'idea di limitare l'accesso a mezzi di comunicazione russi accusati di "propaganda", rivendicando la necessità di "far valere la libertà". In Messico, "la gente manifesta, si esprime apertamente e continuerà a farlo. Noi non censureremo mai nessuno", ha sottolineato. Il riferimento è alla decisione di Google Europe, annunciata questa mattina, di bloccare i canali YouTube dei media statali russi "Sputnik" e "Rt". Tale decisione segue quella adottata da Meta, la società madre di Facebook, che ha bloccato l'accesso ai media in tutta l'Unione europea. Ciò significa che le pagine di "Rt" e "Sputnik" non saranno visibili nell'Ue su Facebook e Instagram. (Mec)