Libia: gruppo P3+2 rilascia comunicato, preoccupazione per recenti violenze nel Paese

- Il gruppo di Paesi P3+2 (Francia, Regno Unito e Stati Uniti, più Germania e Italia) ha rilasciato un comunicato ufficiale esprimendo preoccupazione per "i recenti rapporti di violenze, minacce, intimidazioni e rapimenti". Da quanto emerso dal comunicato, i cinque Paesi occidentali hanno deciso di allinearsi al comunicato delle Nazioni unite dello scorso 2 marzo, in cui l'organizzazione internazionale invitava le fazioni libiche a "trattenersi da qualsiasi attività violenta che possa destabilizzare il Paese". Le parti, nel comunicato congiunto, invitano le varie fazioni libiche schierate con uno dei due governi - quello del premier incaricato Fathi Bashagha e il Governo di unità nazionale (Gun) guidato da Abdulhamid Dabaiba - a risolvere future controversie e dispute sul processo politico senza ricorrere alla violenza, ricordando che chiunque ostruisca la transizione politica della Libia potrà essere sanzionato dall'Onu in accordo con la risoluzione 2571 del 2021. Infine, il comunicato esprime il sostegno nei confronti dell'indipendenza e della sovranità libica, e invita i vari attori nazionali - tra cui la Camera dei rappresentanti e l'Alto consiglio di Stato - a cooperare per procedere nella transizione democratica e politica del Paese, affermando di essere pronti a collaborare. (Res)