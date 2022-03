Fisco: Bersani a Nova, tasse siano messe in una chiave di progressività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuo a dire che tutte le famose tasse patrimoniali che già abbiamo, o che avremo, sulla casa o sui prodotti finanziari, non c'è da chiedere che siano aumentate, c'è da chiedere che siano messe in una chiave di progressività". Lo ha affermato l'onorevole Pier Luigi bersani questa sera a margine dell'incontro "Al centro della metropoli. Rigenerazione urbana a Sesto San Giovanni, idee per il futuro della città" organizzato dalla Fondazione Quercioli presso l'auditorium BCC a Sesto San Giovanni (Mi). "Chi obietta la revisione del catasto si faccia un giro sulle mie valli nell'Appenino dove ci sono paesi in cui non ci va più nessuno, perchè scappano tutti, e pagano di più rispetto a chi vive abbastanza comodamente in centri storici di altre città – ha aggiunto Bersani - Cerchiamo di essere seri: il catasto ha 80 anni, vogliamo continuare con questo? Se poi attorno a questo si vuole fare un pretesto per creare crisi politiche allora andiamo in un altro film". (Rem)