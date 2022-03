Energia: Argentina, francese Eramet investe 400 milioni di dollari su produzione litio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha incontrato giovedì a Buenos Aires l'amministratrice delegata del gruppo francese Eramet, Christel Bories. Al centro delle conversazioni, si legge in una nota della presidenza, l'investimento da 400 milioni di dollari per la costruzione di una fabbrica di litio nella provincia di Salta, nel nord del Paese. Si tratta di un progetto che dovrebbe prendere avvio nel mese di giugno per essere completato entro il 2024, anno in cui è previsto l'inizio della produzione. Il progetto, che rientra in un piano di promozione del governo per lo sviluppo e l'industrializzazione del litio, dovrebbe generare almeno 2.000 posti di lavoro secondo stime di Eramet. (segue) (Abu)