Energia: Argentina, francese Eramet investe 400 milioni di dollari su produzione litio (2)

- "Con questo progetto l'Argentina accumula un totale di 4,8 miliardi di dollari di investimenti su litio in nove progetti diversi", ha affermato il ministro della Produzione, Matias Kulfas. "Si tratta di un salto degli investimenti inedito nella storia del Paese in relazione a questo prodotto che è altamente richiesto in quanto sarà alla base della mobilità elettrica a livello mondiale", ha aggiunto. Kulfas ha quindi ricordato che "l'Argentina è una delle grandi riserve di litio" nel mondo, e che questo investimento la colloca "come un attore centrale dell'agenda 2030 sulla transizione energetica". (segue) (Abu)