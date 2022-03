Fisco: Bersani a Nova, tasse siano messe in una chiave di progressività - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Continuo a dire che tutte le famose tasse patrimoniali che già abbiamo, o che avremo, sulla casa o sui prodotti finanziari, non c'è da chiedere che siano aumentate, c'è da chiedere che siano messe in una chiave di progressività". Lo ha affermato l'onorevole Pier Luigi bersani questa sera a margine dell'incontro "Al centro della metropoli. Rigenerazione urbana a Sesto San Giovanni, idee per il futuro della città" organizzato dalla Fondazione Quercioli presso l'auditorium BCC a Sesto San Giovanni (Mi). (Video: Agenzia Nova) (Rem)