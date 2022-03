Francia: dieci aerei civili russi bloccati causa sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci aerei civili russi sono attualmente bloccati in Francia a causa delle sanzioni europee decise nell'ambito della crisi ucraina. Lo riferisce il quotidiano "Libération", citando il ministero dei Trasporti di Parigi. Si tratta di mezzi "immatricolati in Russia o di proprietà russa in Francia", spiega il ministero, sottolineando che sei di loro sono aerei d'affari mentre altri quattro sono aerei di linea. Di questi, quattro sono nuovi e devono essere consegnati ai rispettivi proprietari mentre altri sono in Francia per lavori di manutenzione. Le sanzioni dal 27 febbraio vietano lo spazio aereo europeo alle compagnie aeree e agli aerei russi. (Frp)