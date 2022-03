Ucraina: Von Der Leyen, Ue pronta a nuove sanzioni se Putin non mette fine alla guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione Europea è pronta ad adottare nuove nuove sanzioni contro la Russia se il presidente Vladimir Putin non interrompe l'aggressione in Ucraina. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula von Der Leyen, al termine di un incontro con il Segretario di Stato Usa, Antony Blinken. "Sappiamo che questo conflitto è ben lungi dal terminare e per essere molto chiari, siamo pronti ad adottare ulteriori severe misure se Putin non interrompe la guerra che ha scatenato", ha detto. Von Der Leyen ha quindi ricordato che grazie al coordinamento con gli Stati Uniti si sono disegnate e sviluppate sanzioni in tempi record. Misure che dimostrano la nostra determinazione a far pagare a Putin il prezzo della guerra. Non si tratta di sanzioni che prendiamo a cuor leggero, ma è chiaro che occorre agire", ha specificato. (Beb)