Trasporti: Bellanova, 633 milioni euro per nodo Bari Nord (2)

- “Il progetto - ha detto ancora - non prevede l'interazione con l'aeroporto di Bari Palese perché questo collegamento sarà garantito con la modifica del piano del ferro di Bari Centrale, attualmente in corso di realizzazione, che porterà all'interconnessione con la linea per l'aeroporto delle Ferrovie del Nord Barese. Il 23 dicembre scorso il Progetto preliminare è stato inviato al Mims, agli altri ministeri competenti e alle altre amministrazioni interessate per l'avio dell'iter previsto. Il 17 febbraio scorso si è svolta la Conferenza dei servizi istruttoria indetta dal Mims e adesso siamo in attesa dei pareri degli Enti e delle Amministrazioni coinvolte”. “Tra questo - ha concluso - abbiamo già registrato quello del Comune di Bari che ha espresso una sostanziale condivisione dell'intervento proposto, sollecitando l'integrazione del progetto con la previsione di uno scalo ferroviario quale nodo di scambio intermodale a servizio dell'Aeroporto di Bari e dell'abitato di Palese-Macchie per una connessione tra quest'opera e la stazione esistente della Bari Nord di Ferrotramviaria". (Rin)