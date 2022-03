Rifiuti: Pd Roma, consiglio straordinario si farà, nessuno scappa ma passi avanti su gestione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il consiglio straordinario sui rifiuti si farà. Nessuno sta scappando dal confronto. Le accuse dell’opposizione denotano una sleale ricostruzione dei fatti. La data del consiglio straordinario non era stata ancora calendarizzata e quindi non c’è stato nessun rinvio”. Lo dichiarano le consigliere del Pd Valeria Baglio e Giulia Tempesta. “Questa maggioranza non ha nulla da nascondere. Al contrario, per la prima volta ci sono un’amministrazione e un’assessora che stanno affrontando la questione rifiuti con serietà responsabilità - aggiungono le consigliere Pd -. Non è una strada breve, ma finalmente c’è una strategia per uscire dall’emergenza degli ultimi anni. Magari fosse stato così nel recente passato, quando la Giunta Raggi ha lasciato Roma e i romani soffocare sotto i rifiuti. La situazione è cambiata ed è sotto gli occhi di tutti. E’ forse per questo motivo che l’opposizione, in difficoltà di fronte ai miglioramenti che la città inizia a vedere, ha bisogno di agitarsi nervosamente. Non è il nostro modo di fare politica e lo dimostriamo costantemente in Aula con proposte e risultati”, concludono. (Com)