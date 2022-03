Venezuela: Onu, nel 2021 coordinata assistenza per oltre 4,5 milioni di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 4,5 milioni i venezuelani che hanno ricevuto assistenza umanitaria dalla rete di organizzazioni non governative coordinate dall'organizzazione delle Nazioni Unite. Lo fa sapere l'ufficio dellìOnu per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), segnalando che le 87 ong (82 venezuelane e 5 internazionali) hanno garantito strutture abitative, cibo, energia ed educazione alla popolazione. Il rapporto segnala che il 22 per cento delle attività di soccorso si è sviluppato in strutture pubbliche. (Vec)