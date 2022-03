Ucraina: Usa-Polonia, Biden ringrazia Duda per accoglienza a rifugiati e impegno per Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha commentato con il presidente della Polonia, Andrzej Duda, gli ultimi sviluppi della crisi in Ucraina. Biden, si legge in una nota della Casa Bianca, ha ringraziato Varsavia per l'accoglienza garantita a circa 700 mila ucraini in fuga dall'aggressione della Russia, ma anche per l'ospitalità concessa a novemila elementi delle Forze armate statunitensi, compresi i 4.700 nuovi arrivi destinati a "rinforzare il fianco orientale della Nato", per scoraggiare aggressioni russe nei confronti dell'Alleanza. "I due leader riaffermano il loro impegno in favore del popolo ucraino e l'importanza di fornire assistenza umanitaria urgente", aggiunge la nota. (Nys)