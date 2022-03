Roma: Zingaretti, bene collaborazione per altri 50 milioni del Pnrr a Corviale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la rigenerazione del complesso Ater di Corviale a Roma, "bene la collaborazione tra Regione Lazio, Comune di Roma e Ater per portare altri 50 milioni di euro di investimento dal Pnrr". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Ribadiamo l'impegno preso con gli abitanti di Corviale alla presenza del presidente Mattarella qualche giorno fa: sarà una bella periferia. Per amore di Roma, per migliorare la vita delle persone", conclude Zingaretti. (Rer)