Ucraina: Borrell su bombardamenti russi contro civili, modo "barbaro" di fare la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani avvierà presto una missione per valutare le violazioni in corso sul territorio ucraino dall'inizio dell'invasione russa. Lo ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Josep Borrell, durante il punto stampa congiunto tenuto con il segretario di Stato Usa Antony Blinken prima del Consiglio Affari Esteri Ue straordinario. "I russi stanno bombardando e bombardano tutto: ospedali, case, scuole, molte vittime civili. Questo è un modo barbaro di fare la guerra. E il Consiglio per i diritti umani avvierà presto una missione per valutare le violazioni dei diritti umani che stanno avvenendo nel territorio ucraino", ha dichiarato Borrell nella trascrizione del dipartimento di Stato Usa. "Questa è la guerra di Putin e Putin deve fermare questa guerra", ha detto ancora Borrell, che invita a rimanere uniti. "Stiamo fornendo armi all'Ucraina affinché difenda il suo suolo, i suoi diritti, la sua nazione. Stiamo fornendo aiuto ai rifugiati. Già 1 milione di persone ha attraversato i nostri confini e, fortunatamente, ne arriveranno altre. Stiamo mettendo sanzioni che influenzeranno davvero l'economia russa, il valore della sua valuta. Avrà effetti enormi, come abbiamo già detto", ha detto Borrell. (Beb)