Pakistan: Ue, attacco a moschea sciita Peshawar è crimine atroce

- L'Unione europea piange con le famiglie delle vittime dell'attacco terroristico contro una moschea sciita a Peshawar e augura ai feriti una piena e rapida guarigione. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) in merito all'attacco terroristico contro una moschea sciita a Peshawar durante la preghiera di mezzogiorno del venerdì in cui almeno 56 persone sarebbero state uccise e 190 ferite in un attacco terroristico. "Questo attacco ai civili che praticano la loro fede è un crimine atroce", ha commentato il Seae. "L'Ue continua a sostenere il Pakistan nei suoi sforzi di lotta al terrorismo. Rimaniamo impegnati nella lotta al terrorismo in tutte le sue manifestazioni, sia in Pakistan che a livello globale. Chiediamo alle autorità pakistane di ritenere responsabili i perpetratori di questo attacco e di assicurarli alla giustizia", ha concluso il Seae. (Beb)