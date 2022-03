Iran: nucleare, attesa domani la visita del direttore generale Aiea Grossi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, dovrebbe recarsi domani, 5 marzo, in visita a Teheran, mentre Stati Uniti e Iran sembrerebbero vicini a un accordo sul nucleare iraniano. Lo riferisce il quotidiano iraniano "Tehran Times", secondo cui la visita di Grossi potrebbe rimuovere gli ostacoli al raggiungimento di un accordo a Vienna. Oggi, la portavoce del dipartimento di Stato Usa, Jalina Porter, ha dichiarato in un’intervista all’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya” che gli Stati Uniti sarebbero “vicini ad un possibile accordo” sul nucleare con l’Iran. Porter ha sottolineato, tuttavia, la presenza di “un numero di difficili questioni rimaste ancora insolute” con la controparte iraniana. Da parte sua, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, ha scritto su Twitter: “I colloqui di Vienna continuano ancora. Una buona notizia prematura non sostituisce un buon accordo. Nessuno può dire che l'accordo è concluso, finché tutti i problemi rimanenti in sospeso non saranno risolti. Sono necessari ulteriori sforzi. Tutti sono ora concentrati sugli ultimi passaggi critici". Secondo quanto riferisce "Nour News", un sito web vicino al Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano, l'obiettivo della visita di Grossi sarebbe probabilmente quello di raggiungere una "tabella di marcia comune" per risolvere i problemi di salvaguardia tra l'Iran e l'Aiea. (Res)