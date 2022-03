Pa: Fp, avanti con progetto di polo di alta formazione a L'Aquila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Va avanti il progetto di realizzare un polo di alta formazione della Scuola nazionale dell’amministrazione (Sna) all’Aquila, dedicato alla valorizzazione delle professionalità legate alla gestione delle emergenze e della ricostruzione, in sinergia con le istituzioni locali, l’Università della città e gli atenei delle Regioni colpite dal sisma del 2016. Lo comunica una nota del dipartimento della Funzione pubblica. Era stato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in visita all’Aquila a fine settembre, ad annunciare la volontà di localizzare in città un centro di alta formazione tecnica per la Pa. L’impegno a tradurre il progetto in realtà è stato subito raccolto dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e dalla presidente Sna, Paola Severino, che il 19 novembre hanno incontrato i rappresentanti delle istituzioni locali. (segue) (Com)