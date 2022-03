Milano: Naro (Federalberghi) a Nova, per alcuni alberghi i russi erano anche il 20 per cento dei clienti - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- La situazione attuale con la guerra tra la Russia e l'Ucraina ha portato uno stop completo di quelli che erano i clienti russi degli Hotel di Milano, che in questo periodo spesso erano numerosi e, in certi alberghi, potevano anche rappresentare il 20 per cento dell'occupazione. Lo ha spiegato a Nova Maurizio Naro, presidente di Federalberghi Milano. (Video: Agenzia Nova) (Rem)