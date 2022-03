Ucraina: ministri Esteri G7, ci saranno nuove severe sanzioni alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del G7 continueranno a imporre ulteriori “severe sanzioni” in risposta all’aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina. Lo si legge nel comunicato dei ministri degli Esteri del G7 pubblicato dal dicastero degli Esteri tedesco. “La palese violazione dei principi fondamentali della pace e della sicurezza internazionali da parte della Russia”, si legge, “non resteranno senza una risposta”. “Abbiamo imposto diverse sanzioni economiche e finanziarie ad ampio raggio” ma “continueremo a imporre ulteriori sanzioni” contro l’invasione russa in Ucraina, “sostenuta dal regime di Aleksandr Lukashenko in Bielorussia”, prosegue il testo. (Geb)