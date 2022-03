Rieti: due statue di Eta Imperiale rinvenute a Passo Corese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Strutture antiche risalenti all’Età Imperiale sono riemerse nella località Passo Corese, nel comune di Fara in Sabina nel reatino, durante le attività di archeologia preventiva che hanno portato all’avvio di una campagna d’indagini archeologiche propedeutiche alla realizzazione di strutture a servizio del Polo Logistico. Gli archeologi della soprintendenza per l’area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti, coordinati dal funzionario dott. Alessandro Betori, -secondo quanto apprende Agenzia Nova- hanno individuato ciò che sembrano essere i resti di un impianto produttivo e con annesse porzioni necropolari dalle quali sono emerse due statue funerarie. Anche se le verifiche devono essere ancora completate, i reperti archeologici sarebbero databili in un periodo compreso tra il primo Secolo a.C. e il primo Secolo d.C. (segue) (Rer)